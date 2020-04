Un boom di domande per ricevere i bonus varati dal governo durante l’emergenza coronavirus. Ma dalle prime ore della mattinata il sito dell’Inps ha subito l’assalto online dei cittadini italiani: 300mila domande per i bonus fino alle ore 9 del primo aprile (fonte SkyNews), circa 100 domande al secondo (come riporta La Stampa).

Risulta quindi impossibile o difficoltoso accedere alle sezioni dove poter depositare la propria domanda per i bonus del governo Conte: 600 euro a chi assume una baby sitter, il congedo di 15 giorni al 50% dello stipendio, 600 euro previsto per i lavoratori autonomi. Risultano sature al momento anche le mail principali di riferimento: “The recipient’s mailbox is full and can’t accept messages now”, il messaggio d’errore segnalato dagli utenti.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.