Gli Usa hanno avviato indagini sulla possibilità che il virus Sars-Cov-2 sia “sfuggito” a un laboratorio di Wuhan. La comunità scientifica propende per la via naturale ma gli Usa insistono.

Funzionari dell’intelligence e della sicurezza nazionale degli Stati Uniti – riporta la Cnn – hanno riferito che il governo Usa sta esaminando la possibilità che il virus abbia avuto origine in un laboratorio di Wuhan, in Cina, e che sia poi stato diffuso per un errore.

