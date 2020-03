Una maxi simulazione su una diffusione mondiale di una pandemia. Con una previsione in 18 mesi di 65 milioni di morti. Il 18 ottobre del 2019 a New York, come rivela la trasmissione Leonardo di Rai 3 si è tenuta una maxi simulazione, con tanto di trasmissioni televisive, ospedali da organizzare, pazienti ricoverati. Una simulazione per capire come il mondo poteva affrontare una pandemia. Uno scenario immaginario. Da film catastrofici.

In quella simulazione si raccontava di una pandemia originata proprio da un coronavirus passato da pipistrelli all’uomo. In grado di diffondersi velocemente. Due mesi prima che il Covid – 19 arrivasse in Cina. “Era solo questione di tempo”, spiegano gli esperti.

