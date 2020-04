Quattro proposte e tante polemiche. Il Consiglio direttivo della Lega Pro ipotizza la chiusura anticipata del campionato di Serie C e la quarta promozione a sorteggio a causa dell’emergenza coronavirus.

L’idea però non piace al Bari di Luigi De Laurentiis che vedrebbero dilapidare il vantaggio di migliore seconda nei tre gironi. La risposta dovrebbe arrivare lunedì 4 maggio, quando si riunirà l’assemblea presieduta da Girelli a ridosso del Consiglio Federale che darà le linee guide per tutto il calcio italiano.

Oltre alla sospensione definitiva del campionato ci sarebbe il blocco delle retrocessioni in D. Per poi stabilire la promozione in Serie B: le tre società che, ad oggi sono prime in classifica nel rispettivo girone di Serie C. Ed una quarta società individuata tramite sorteggio tra tutte quelle che, alla data odierna, risultano in una posizione di classifica, nel rispettivo girone di Serie C, che consentirebbe loro l’accesso alla fase play off. Sorteggio che andrebbe effettuato utilizzando lo stesso format/tabellone previsto per la disputa dei Play off.

