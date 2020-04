Sono 25 i nuovi decessi in Puglia causati dalla pandemia da coronavirus: 5 in provincia di Bari, 11 in provincia Bat, 3 in provincia di Brindisi, 3 in provincia Foggia, 2 in provincia di Lecce, 1 in provincia di Taranto.

Dalla Regione Puglia, però, chiariscono che si tratta della somma di pazienti morti anche nei giorni scorsi, non solo oggi ma che sono stati inseriti nel sistema di calcolo oggi. Complessivamente i decessi dall’inizio dalla pandemia sono 351. I nuovi casi di contagio invece sono 55 (1795 tamponi eseguiti): 19 nella Provincia di Bari; 3 nella Provincia Bat; 4 nella Provincia di Brindisi; 28 nella Provincia di Foggia; 1 nella Provincia di Taranto. Tre casi registrati ieri nella provincia di Bari e 1 nella provincia di Brindisi sono stati attribuiti oggi. I pazienti guariti sono 459, quelli ricoverati 634 (ieri erano 650), in isolamento domiciliare ci sono 1.477 pugliesi. Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 45.984 test, i contagi totali sono 3.622.

