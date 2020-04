“Siamo nati per assumere, non per licenziare”. I ristoratori della Toscana si sono uniti in associazione e hanno deciso di prendere posizione per denunciare il rischio chiusura a causa dell’emergenza coronavirus e di organizzare per il 28 aprile un flash mob. “La nostra associazione nasce dallo sforzo comune di ristoratori e gestori di locali e strutture recettive di vario genere che hanno avuto il coraggio di reagire prontamente alla difficilissima situazione che si prospetta – scrivono nel documento – Insieme abbiamo una voce abbastanza forte per cambiare le sorti della nostra categoria: ci faremo portavoce, in maniera del tutto apolitica, di quei problemi che soltanto noi, quali diretti interessati, siamo in grado di rilevare. Il senso di responsabilità che abbiamo verso i nostri dipendenti ci rende molto più simili ad una famiglia che ad un azienda:“Non siamo nati per licenziare e lotteremo fino all’ultimo per ottenere ciò che ci serve per evitarlo. Questa è la nostra vocazione, ma dobbiamo essere messi nelle condizioni di esprimerla”.