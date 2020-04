Iniziativa questa sera nel rione Marconi, in occasione dei 146 anni dalla nascita di Guglielmo Marconi. Dalle 19.15, grazie all’associazione di residenti San Cataldo, si è tenuta una diretta con un giro in solitaria e rispettando le restrizioni dovute all’emergenza coronavirus, dalla scuola Marconi fino alla spiaggia e al Faro. Qui si è esibito un violinista che ha eseguito l’inno di Mameli e Bella Ciao (per il 25 aprile). Il faro è stato illuminato con il tricolore. L’iniziativa si è svolta grazie anche al contributo anonimo di un residente e alla Marina Militare di Taranto.

