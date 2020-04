Una community su Facebook si pone l’obiettivo di celebrare la festa di San Nicola in modo collettivo, annullando, almeno virtualmente, il distanziamento sociale e in attesa di poter tornare a farlo nelle strade della nostra città.

In un periodo tra i più complessi che si potessero mai immaginare, dove le misure di contenimento dell’emergenza sanitaria impongono, per la prima volta dal 1087, l’annullamento delle celebrazioni della storica festa barese di maggio, si vuole così rispondere al comune senso di straniamento con una nuova, originale, normalità: quella di una festa. Grande, vivace, inclusiva, rumorosa, colorata. Una festa virtuale senza limite al numero dei partecipanti, dove, a partire da oggi e fino alle giornate dedicate alle celebrazioni di San Nicola, tutti sono invitati a portare il proprio personale dono, declinato in ogni forma e colore: una frase, un disegno, una foto, un racconto, un video.

Un regalo affidato alla comunità virtuale e condiviso, dunque, con la collettività. Un vero e proprio corteo digitale, al quale contribuire con la propria presenza e partecipazione anche tramite un ricordo legato alla Festa di San Nicola, oppure un episodio della sua vita a cui si è particolarmente legati o un momento della propria vita in cui lui è stato presente. Un modo per sentirsi vicini, a Bari e in ogni altro luogo del mondo dove il Santo è amato, per rinnovare il nostro benvenuto e per omaggiare con un personalissimo dono il Santo donatore per antonomasia. Un modo per non rinunciare a fare festa, nonostante tutto. Per entrare nella community Be Nicholas e partecipare alla Festa di San Nicola online: www.facebook.com/groups/benicholas/

Be Nicholas è una comunità di persone, con competenze diverse, che immaginano, progettano, sperimentano, condividono pratiche sociali, culturali e artistiche, per “opporre all’inevitabile, l’imprevedibile” (Antonio Loffredo- Noi del Rione sanità) e dare spazio, tempo, forma, cittadinanza, al bene. Il progetto de La Festa di San Nicola online è curato da Eventialevante e La Content Academy.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.