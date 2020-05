Dopo quasi due mesi di chiusura, anche a Bari, così come è successo in altre regioni di Italia, riapre da questo pomeriggio il Mc Donald’s, ma solo con il servizio McDrive. Sarà possibile, in auto, ordinare in sicurezza: i sacchetti saranno consegnati da personale con mascherina e guanti.

“In questo periodo, in particolare, stiamo osservando misure straordinarie relative alla pulizia e alla sanificazione di tutti gli ambienti: dalla cucina alla sala, con speciale attenzione alle aree di preparazione del cibo e agli oggetti utilizzati frequentemente dal personale e dai clienti – spiegano sul sito del Mc Donaldi – Analogamente, ci assicuriamo di applicare apposite misure di sicurezza nello svolgimento del servizio di McDrive®”.

Da oggi quindi dalle 18 alle 22 anche a Bari si ritornerà, li’ dove è presente, con il servizio McDrive (quindi riaprono Bari Tangenziale e Santa Caterina ma non, per ora via Sparano e corso Vittorio Emanuele)

Lunedì 4 i Mc Donald’s saranno aperti dalle 12 alle 15 e dalle 18 alle 22, mentre da martedì 5 tornerà l’ orario continuato dalle 9 alle 23, introducendo successivamente da giovedì 7 il servizio di asporto.

