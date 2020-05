La Basilica di San Nicola sarà chiusa durante le feste per il Santo Patrono. L’annuncio dei Padri Domenicani.

“È emersa la preoccupazione – si legge in una nota – di un possibile quanto consistente flusso di fedeli in Basilica nei giorni della tradizionale Sagra di San Nicola, tale da compromettere il rispetto delle misure previste per il contenimento del contagio epidemiologico da Covid-19”.

“Premesso che la fede aiuta a vivere nella vita concreta, e che ogni risoluzione in questo momento di emergenza deve essere finalizzata al bene comune, è emersa la inevitabile e sofferta decisione di tenere chiusa la Basilica dal 7 al 10 maggio, giornate clou della Sagra. Sono state pertanto previste unicamente celebrazioni a “porte chiuse”, che saranno trasmesse tutte in diretta dalla emittente televisiva Telenorba”.

Nei giorni 5-7 maggio alle 18.30 ci sarà il “triduo di preparazione” predicato da un padre domenicano. Alle 21 del 6 maggio, si potrà seguire dalla cripta della Basilica, in diretta su Tv2000, il “Rosario per l’Italia”. Venerdì 8 maggio, giorno della “processione a mare”, alle 04.00 “la città sarà svegliata come sempre dal suono delle campane ed invitata a partecipare alla diretta della santa Messa celebrata dal Rettore della Basilica”. Alle ore 18.30, sempre in diretta televisiva, monsignor Francesco Cacucci, arcivescovo di Bari-Bitonto e delegato pontificio per la Basilica, presiederà una solenne concelebrazione eucaristica insieme con la comunità domenicana a ricordo dell’impresa dei 62 marinai baresi.

Sabato 9 maggio, alle 18.30 presieduto dall’arcivescovo, il Rettore della Basilica effettuerà il prelievo della manna. “Le immagini di una Basilica vuota – ha dichiarato il Rettore della Basilica Padre Giovanni Distante – non devono intristire i nostri cuori. Siamo noi gli assenti a causa della nostra fragilità umana. San Nicola è ancora qui. La sua voce in questi giorni di sofferenza risuona più forte che mai. Siamo certi che risponderà alle nostre suppliche e intercederà presso Dio per tutti e per ciascuno di noi”.

