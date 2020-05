Da Firenze e Roma fino a Bari. Il collettivo dal nome Lediesis ha realizzato nelle ultime settimane 15 opere di grandi donne che si trasformano in eroine con la S di Superman sul petto. Una di queste icone è stata realizzata anche in Puglia, al quartiere Madonnella del capoluogo pugliese a poca distanza dall’impianto dell’Acquedotto pugliese in piazza Diaz.

“L’immagine riguarda l’icona mondiale del bel canto, Maria Callas, mentre fa un occhiolino ai passanti”, racconta Micaela Paparella, consigliere comunale con delega alle politiche di valorizzazione del patrimonio storico-artistico. Maria Callas è stata un soprano e attrice di successo statunitense di origine greca (1923-1977).

