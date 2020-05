In segno di omaggio al Santo Patrono di Bari, venerdì 8 e sabato 9 maggio, dalle ore 18.30 alle 24, il grande murales realizzato da Mauro Roselli, raffigurante San Nicola sulla facciata di un edificio in via Miglionico, al quartiere San Paolo, sarà illuminato da un gioco di luci artistiche.

L’intervento, reso possibile dalla disponibilità della DMB Italia di Marco Iannone, ha trovato il sostegno di alcuni residenti disponibili ad offrire supporto logistico per consentire ai tecnici dell’azienda di illuminare l’immagine sacra con una strumentazione hi-tech che potrà proiettare colori e intensità di luce differenti. L’iniziativa, dal titolo,#Lucisulsanto, è stata ideata dall’associazione di promozione sociale Cellule Creative.

Il progetto – realizzato il 3 marzo 2019 – è stato autofinanziato sotto la cura artistica della galleria Misia Arte e Cellule creative. Il wall drawing di 16 metri di altezza e otto di larghezza è stato creato con una tecnica mista che prevede l’impiego di bombolette spray a bassa pressione, Durante la sua realizzazione l’opera è stata ripresa dall’affermato fotografo inglese Joseph Nemeth, autore di diversi cataloghi internazionali di arte e architettura. Ecco il video con il racconto dell’artista (in basso).

