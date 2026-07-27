LUNEDì, 27 LUGLIO 2026
Cabtutela.it
91,089 ARTICOLI
Dir. resp.:Adalisa Mei
redazione@borderline24.com
91,089 ARTICOLI

 

Direttore Responsabile: Adalisa Mei
Per segnalazioni: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

Bari piange Nicola De Cristo, storico farmacista di Poggiofranco: “Sempre disponibile, con il sorriso fino all’ultimo”

Si è spento a 94 anni

Pubblicato da: redazione | Lun, 27 Luglio 2026 - 22:12
IMG-20260727-WA0046
  • 36 sec

Bari saluta il dottor Nicola De Cristo, storico farmacista della città, scomparso all’età di 94 anni. Per decenni è stato un punto di riferimento per il quartiere Poggiofranco e per tanti cittadini che, negli anni, hanno trovato nella sua farmacia non solo un servizio, ma anche disponibilità, ascolto e professionalità. A ricordarlo sono in queste ore molte persone sui social, dove si moltiplicano i messaggi di cordoglio di chi ha conosciuto il suo lavoro e la sua presenza quotidiana. In tanti ne sottolineano il sorriso, la cortesia e la dedizione con cui ha continuato a esercitare la professione fino agli ultimi giorni.

Con la sua farmacia a Poggiofranco, De Cristo aveva costruito un presidio aperto giorno e notte, diventato nel tempo un riferimento insostituibile per residenti e famiglie. Un servizio prezioso, soprattutto nei momenti di urgenza, che ha segnato la memoria di più generazioni di baresi. Professionista appassionato e sempre disponibile, ha portato avanti il suo lavoro con serietà e attenzione, affiancato dalle figlie e da uno staff con cui condivideva lo stesso senso di responsabilità e affidabilità. La sua scomparsa lascia un vuoto non solo nel quartiere, ma in tutta la città.

 

Confagriocltura Bari-bati

Automobileclub Bari-Bat
Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Cronaca

Bari piange Nicola De Cristo, storico...

Bari saluta il dottor Nicola De Cristo, storico farmacista della città,...
- 27 Luglio 2026
Puglia

La Puglia brucia da nord a...

Dalla Capitanata al Salento, passando per la Murgia, la Bat la...
- 27 Luglio 2026
Salute e Medicina

Niente metallo, il ginocchio si rigenera...

Un intervento di chirurgia biologica di precisione del ginocchio ha consentito...
- 27 Luglio 2026
Economia

Carburanti fuori controllo, la stangata di...

Con la nuova ondata di rialzi che si è abbattuta oggi...
- 27 Luglio 2026