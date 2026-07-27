Bari piange Nicola De Cristo, storico farmacista di Poggiofranco: “Sempre disponibile, con il sorriso fino all’ultimo”

Bari saluta il dottor Nicola De Cristo, storico farmacista della città, scomparso all’età di 94 anni. Per decenni è stato un punto di riferimento per il quartiere Poggiofranco e per tanti cittadini che, negli anni, hanno trovato nella sua farmacia non solo un servizio, ma anche disponibilità, ascolto e professionalità. A ricordarlo sono in queste ore molte persone sui social, dove si moltiplicano i messaggi di cordoglio di chi ha conosciuto il suo lavoro e la sua presenza quotidiana. In tanti ne sottolineano il sorriso, la cortesia e la dedizione con cui ha continuato a esercitare la professione fino agli ultimi giorni.

Con la sua farmacia a Poggiofranco, De Cristo aveva costruito un presidio aperto giorno e notte, diventato nel tempo un riferimento insostituibile per residenti e famiglie. Un servizio prezioso, soprattutto nei momenti di urgenza, che ha segnato la memoria di più generazioni di baresi. Professionista appassionato e sempre disponibile, ha portato avanti il suo lavoro con serietà e attenzione, affiancato dalle figlie e da uno staff con cui condivideva lo stesso senso di responsabilità e affidabilità. La sua scomparsa lascia un vuoto non solo nel quartiere, ma in tutta la città.