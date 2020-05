Sono in vendita delle mascherine per proteggersi dal coronavirus con il logo ufficiale della Ssc Bari. Prodotti però non autorizzati dalla società di calcio che oggi ha inviato una nota. “Negli ultimi giorni – si legge nella nota – abbiamo appreso della distribuzione di mascherine filtranti riportanti il logo ufficiale della Ssc Bari. Si tratta di prodotti non ufficiali e non autorizzati la cui commercializzazione è un reato punibile anche penalmente. Tale precisazione è doverosa sia in considerazione dell’importante finalità del prodotto stesso che a tutela della qualità dei nostri prodotti ufficiali”.

