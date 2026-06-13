Vasto incendio in Salento, evacuati alcuni lidi. Paura tra i bagnanti

Annunci

Un vasto incendio sta interessando il litorale ionico del Salento, nell’area del Parco naturale regionale tra Torre San Giovanni e Torre Mozza, marine di Ugento. Le fiamme, alimentate dal vento, hanno raggiunto anche lo storico stabilimento balneare del Vivosa Resort, distruggendone una parte e provocando momenti di paura tra i bagnanti.

Per motivi di sicurezza, altri due lidi della zona sono stati evacuati. Dalle prime ore del pomeriggio sono in azione due Canadair arrivati dalla Calabria, impegnati a supportare dall’alto le squadre dei Vigili del fuoco e della Protezione civile presenti sul posto.

Gli interventi si concentrano anche sulla protezione dei centri abitati e delle strutture turistiche vicine al fronte del fuoco. La situazione resta critica in diverse aree del territorio salentino, già colpito nelle ultime ore da altri incendi.

Solo ieri, infatti, le fiamme avevano interessato l’area protetta tra Punta Prosciutto e Torre Colimena, la zona di Gallipoli e un canneto nei pressi di Lido Fontanelle.

L’emergenza riguarda anche la viabilità. Un altro incendio divampato a ridosso della statale 7 ter “Salentina”, al confine con la provincia di Taranto, ha costretto Anas a chiudere temporaneamente il traffico in entrambe le direzioni.