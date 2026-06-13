Noci Film Fest 2026: una settimana di cortometraggi internazionali. Ecco quando

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Dal 27 luglio al 1° agosto 2026 torna il Noci Film Fest, l’evento culturale nocese giunto alla sua tredicesima edizione. Per una settimana, Noci, il borgo della Bassa Murgia celebre per le sue gnostre, si trasformerà ancora una volta in un laboratorio diffuso di cinema, cultura e creatività, accogliendo cineasti, appassionati e ospiti d’eccezione. Tra i protagonisti dell’edizione 2026 non solo il concorso internazionale di cortometraggi e il campus TagliaCorto, ma anche uno degli eventi più attesi della programmazione: il concerto- spettacolo di Valerio Lundini & i VazzaNikki, in programma venerdì 31 luglio presso l’Anfiteatro Comunale di Noci.

LA STORIA DEL FESTIVAL

Nato nel 2006 come rassegna dedicata al cortometraggio d’autore, il Noci Film Fest si è evoluto nel corso degli anni fino a diventare un appuntamento di riferimento per giovani registi, cineasti emergenti e appassionati della settima arte. Grazie al campus TagliaCorto, il festival ha consolidato la propria identità come luogo di incontro e confronto, trasformandosi in un vero crocevia di linguaggi visivi, idee e relazioni. Un’esperienza che mette al centro la partecipazione, la condivisione e il senso di comunità.

L’EDIZIONE 2026

Il programma 2026 promette una settimana ricca di appuntamenti gratuiti: proiezioni di cortometraggi in concorso provenienti da tutto il mondo, incontri con gli autori, workshop formativi condotti da professionisti del settore e momenti di musica dal vivo (maggiori dettagli saranno svelati nelle prossime settimane). Il tutto nei luoghi più suggestivi di Noci (Bari), tra i quali Piazza Plebiscito, l’Anfiteatro comunale, i giardini di via Tommaso Fiore e la piazzetta dei

Leoni. La tredicesima edizione è realizzata da Nocicinema APS grazie all’intervento finanziato con risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 2021-2027 della Regione Puglia, con il sostegno del MiC e di SIAE nell’ambito del programma “Per Chi Crea” e con il prezioso supporto del Comune di Noci.

TAGLIACORTO: IL CUORE DEL FESTIVAL

Accanto al concorso internazionale dedicato ai cortometraggi d’autore, il fulcro del Noci Film Festresta TagliaCorto, il campus cinematografico che mette alla prova creatività, capacità organizzativa e rapidità di esecuzione. Al campus possono partecipare squadre di giovani cineasti provenienti da tutta Italia, chiamate a scrivere, girare e montare nell’arco di una settimana un cortometraggio della durata di sei minuti. Il tema scelto per l’edizione 2026 è dedicato a identità, memoria e comunità: storie capaci di raccontare Noci e la sua gente, attraverso lo sguardo delle nuove generazioni di autori.

OSPITALITÀ, FORMAZIONE E PREMI

Le prime 20 squadre iscritte, composte da un massimo di cinque membri, potranno usufruire gratuitamente di un’area camping allestita per l’occasione. Durante il campus, i partecipanti avranno inoltre accesso a incontri e workshop gratuiti con professionisti ed esperti del settore cinematografico, vivendo un’esperienza formativa immersiva e altamente qualificante. I cortometraggi realizzati durante TagliaCorto saranno proiettati, durante la serata di venerdì 31 luglio, in Piazza Plebiscito e valutati dal pubblico presente. Il corto vincitore riceverà il “Premio Tiziano Laera” del valore di 1.000 euro. A questo si aggiunge un ulteriore riconoscimento del valore di 3.000 euro, assegnato dalla casa di produzione Beagle Film a uno dei partecipanti. Il premio comprende attività di tutoraggio alla scrittura cinematografica, sviluppo di un dossier progettuale per il cinema e supporto nella preparazione e presentazione di candidature a bandi di finanziamento.

UN PAESE CHE DIVENTA SET CINEMATOGRAFICO

TagliaCorto non è soltanto una competizione, ma un’esperienza immersiva che trasforma l’intero paese in un set cinematografico a cielo aperto. Le troupe attraversano le stradine del centro storico, le masserie e le piazze del territorio,

catturandone l’identità e la bellezza in ogni inquadratura. Un’occasione unica per valorizzare il patrimonio locale attraverso lo sguardo dei giovani cineasti. Il campus rappresenta, inoltre, una concreta opportunità di crescita professionale, favorendo il confronto con esperti del settore, l’apprendimento di nuove tecniche e l’ampliamento della propria rete di contatti.