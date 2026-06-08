Sport e stadi, Bari riflette sul San Nicola e Della Vittoria: “Servono soluzioni per il rilancio”

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Si è svolto questa mattina nella sala consiliare del Comune di Bari l’incontro dal titolo “Stadio San Nicola e Della Vittoria, quale futuro?”, promosso dal vicepresidente della Commissione Sviluppo Economico Giuseppe Carrieri. Al centro del dibattito il futuro dei due principali impianti sportivi cittadini, in un momento in cui Bari è stata di fatto esclusa dal novero delle sedi italiane candidate a ospitare gli Europei di calcio del 2032. Tra i temi affrontati anche la recente gara pubblica indetta dal Comune per la concessione quinquennale dello stadio San Nicola, alla quale ha partecipato un unico soggetto, la SSC Bari. Un dato che, secondo quanto emerso nel corso dell’incontro, evidenzierebbe il limitato interesse da parte di operatori specializzati nella gestione di grandi impianti sportivi e nell’organizzazione di eventi e spettacoli.

Nel corso dell’appuntamento si è discusso della necessità di avviare una riflessione sullo stato delle due strutture e sulle possibili strategie di rilancio, anche alla luce delle esigenze di ammodernamento degli impianti e dei nuovi modelli di gestione adottati a livello nazionale e internazionale. All’incontro hanno preso parte l’avvocato barese Ettore Mazzilli, direttore degli Affari legali della Federazione Calcio Qatar, e Francesco Perrini, docente dell’Università Bocconi e presidente della società che gestisce lo stadio San Siro di Milano. Entrambi hanno evidenziato come gli stadi moderni si siano trasformati in strutture multifunzionali, capaci di ospitare attività sportive, culturali e di intrattenimento, sottolineando la necessità di adeguare gli impianti cittadini alle nuove esigenze del settore. Perrini ha evidenziato come una riqualificazione degli stadi San Nicola e Della Vittoria potrebbe attrarre l’interesse di investitori e società specializzate nella gestione degli impianti sportivi. Mazzilli ha invece richiamato l’importanza di una valutazione costi-benefici che consenta di individuare il modello più sostenibile per il rilancio delle strutture, ipotizzando anche possibili forme di coinvolgimento diretto della società calcistica cittadina.

Nel corso del confronto è intervenuto anche Giuseppe Carrieri che ha illustrato la propria proposta per il futuro del San Nicola. “La mia posizione è netta” ha dichiarato Carrieri, “chiedo al Sindaco di trasformare il San Nicola in una struttura coperta polifunzionale (con un auditorium e spazi per attività sportive e spettacolistice) che possa essere di appeal da parte di privati investitori. Con i ricavi da tali attività si potrebbe ristrutturare lo stadio Della Vittoria per far tornare a giocare le squadre calcistiche di Bari. Senza scelte nette e diverse, assisteremo alla lenta agonia di queste strutture pubbliche, che occorre anche riflettere se è meglio alienare ai privati. E, invece di creare sviluppo, servizi e ricchezza, consegneremo Bari al degrado e alla decadenza anche calcistica e sportiva”. All’incontro hanno partecipato anche il sindaco di Bari e l’assessore Grasso.