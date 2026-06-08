Sanità in Puglia, Picaro (FdI): “Dal Pd caricature e sfottò, i cittadini chiedono risposte”

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Botta e risposta politico sulla sanità pugliese tra Fratelli d’Italia e Partito Democratico. A intervenire è stato il coordinatore cittadino di FdI Bari, Michele Picaro, che ha criticato la scelta del gruppo regionale del Pd di replicare alle iniziative del partito con un fotomontaggio satirico raffigurante il sottosegretario alla Salute Marcello Gemmato. Pur riconoscendo la legittimità della satira politica come strumento del confronto democratico, Picaro ha sottolineato come i cittadini pugliesi siano oggi più interessati alle risposte sui problemi della sanità che alle polemiche tra partiti.

“Da oltre vent’anni il Partito Democratico governa la Regione Puglia – afferma Picaro – e i cittadini chiedono di sapere come si intenda intervenire sulle liste d’attesa, sulla carenza di personale sanitario, sul potenziamento dei servizi territoriali e sulla tutela del diritto alla salute”. Secondo l’esponente di Fratelli d’Italia, il confronto politico dovrebbe concentrarsi sul merito delle questioni e sulle soluzioni da mettere in campo, evitando che il dibattito venga ridotto a caricature o attacchi personali. Picaro sostiene inoltre che molti cittadini percepiscano questo tipo di comunicazione come un segnale di debolezza politica, perché sposta l’attenzione dalla discussione sui contenuti alla polemica. “Fratelli d’Italia continuerà a parlare di sanità, servizi e diritti dei cittadini – conclude –. Preferiamo confrontarci sui fatti, sui numeri e sulle soluzioni che i pugliesi attendono”.

Foto repertorio