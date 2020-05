Furto nella notte nella gioielleria Oroshop in via Carulli. Qualcuno si è introdotto, rompendo i vetri, e devastando il locale, scappando con la refurtiva. Sul posto la polizia che sta svolgendo indagini, anche visionando i vari filmati delle telecamere di videosorveglianza, per individuare i responsabili.

Un duro colpo per i proprietari che erano pronti a riaprire oggi, dopo la fine del lockdown. “Apriamo le nostre botteghe e ci facciamo il segno dell croce” ha detto una passante, questa mattina, mentre i proprietari ripulivano la loro attività e contavano i danni subiti.

