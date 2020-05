Incidente questo pomeriggio in via Michelangelo Signorile dove un motociclista ha travolto una donna. Sul posto polizia e polizia locale. Secondo una prima ricostruzione, la donna sarebbe sbucata all’improvviso e il motociclista non sarebbe riuscito a fermarsi in tempo. Travolgendo la donna che ha riportato un trauma cranico. Ferito anche il centauro alla gamba.

