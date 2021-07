Secondo quanto riportato nell’ultimo monitoraggio settimanale redatto dalla fondazione Gimbe, i contagi da Covid19 sono cresciuti del 29,1% nella settimana dal 7 al 13 luglio rispetto a quella appena precedente. Torna a salire la curva dei nuovi positivi, dunque, ma nel frattempo cresce anche il numero dei guariti. Quanto all’indice di positività, attualmente sono 43 i nuovi positivi per ogni 100mila abitanti della regione.

Il rapporto Gimbe è rassicurante sotto il profilo della pressione della pandemia sulle strutture ospedaliere pugliesi: è ferma al 2%, infatti, l’occupazione dei posti letto nelle strutture sanitarie, sia per quanto riguarda le Terapie intensive che per i reparti di area medica, come Pneumologia e Malattie infettive.

