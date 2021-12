Una serata all’insegna della solidarietà in favore di chi soffre. E’ quanto accadrà domani, martedì 14 dicembre, a Villa Romanazzi Carducci – Sala Europa, doe, alle ore 19, sarà presentato il Calendario Gabriel 2022, realizzato dall’Associazione Gabriel, odv il cui ricavato sarà devoluto per l’umanizzazione delle cure in oncologia.

Due gli ospiti d’eccezione che prenderanno parte all’evento, Sergio Rubini, reduce dal grande successo a Napoli della prima del suo film, “I fratelli De Filippo” ed Elisa Barucchieri, artista a tutto tondo, dall’incredibile carisma nella danza, nelle sue coreografie, nella recitazione. Il calendario 2022, che ha come leitmotiv “I colori della vita”, è dedicato in particolare a Lucia Greco, la maestra di musica e paziente oncologica fondatrice del Coro Gabriel. Titolo di quest’anno è “Un sogno tra le note”.

Nel giro di poco tempo, il Coro, oggi diretto dalla Maestra Elena Campanozzi, nato all’Oncologico di Bari tra le pazienti del reparto Don Tonino Bello, diretto da Geny Palmiotti, è cresciuto notevolmente arruolando anche medici, infermieri e volontari, oltre a due solisti eccezionali: Alessandra Alemanno e Davide Trotti. Il Coro, anche grazie all’impegno e alla caparbietà di Lucia Greco, è cresciuto di giorno in giorno e la Maestra, supportata dalla Associazione Gabriel, ha realizzato il suo sogno nel cassetto.

Sarà, dunque, il Coro Gabriel-Lucia Greco, attraverso le sue esibizioni a fare gli onori di casa, insieme alla presidente della Gabriel, Antonella Daloiso, al direttore del reparto Don Tonino Bello, Geny Palmiotti, alla Maestra Annamaria Sallustio, referente per gli eventi musicali. Il calendario Gabriel 2022 può essere richiesto attraverso la pagina FB dell’Associazione (Progetto Gabriel di umanizzazione delle cure) o inviando una richiesta a: associazionegabriel@gmail.com, oppure ancora alla Libreria Roma (piazza Moro, Bari). Il ricavato sarà destinato al l’umanizzazione delle cure in oncologia.

