La polizia locale segnala un tir in avaria sulla tangenziale sulla corsia in direzione nord tra le uscite di via Caldarola e San Pasquale. Si sono formate lunghe code. La polizia locale consiglia anche percorsi alternativi per evitare i rallentamenti.

