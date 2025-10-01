MERCOLEDì, 01 OTTOBRE 2025
Bari, il M5S mantiene i due seggi in consiglio comunale. Consiglio di Stato conferma Carelli

E respinge l'appello di Giovanni Moretti

Pubblicato da: redazione | Mer, 1 Ottobre 2025 - 12:10
Italo Carelli
Il Consiglio di Stato con la sentenza 7648 dell’1 ottobre 2025 si è definitivamente pronunciato a favore di Italo Carelli, Antonello delle Fontane e Stefania Maggiore, difesi dagli avvocati Marco Lancieri, Mariano Alterio e Giuseppe Domenico Torre, respingendo l’appello proposto contro la sentenza del Tar Bari da Giovanni Moretti e Nicola Damiani, primi dei non eletti nel consiglio comunale di Bari per la lista Laforgia Sindaco alle ultime elezioni comunali del 2024.

Il ricorso contestava i risultati elettorali e affermava che la lista Laforgia avesse conseguito un numero di voti maggiore rispetto alla lista del M5S. Ciò avrebbe consentito di ottenere un seggio in consiglio comunale a scapito della lista M5S, che ha eletto Antonello delle Fontane e Italo Carelli.

Pertanto si conferma la correttezza delle operazioni compiute dall’ufficio elettorale centrale e i risultati proclamati, con il M5S che conserva i due seggi e con Italo Carelli che mantiene lo scranno di consigliere.

