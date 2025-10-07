Euz II è ancora campione del mondo: è l’equipaggio del Circolo della Vela Bari

Euz II è ancora una volta campione del mondo nella classe Platu25. L’equipaggio guidato da Francesco Lanera del Circolo della Vela Bari conquista il gradino più alto del podio al termine di un campionato segnato da condizioni meteo complesse, che hanno messo alla prova l’intera flotta internazionale. Si tratta di un risultato storico: è il settimo titolo iridato per Euz II e il terzo conquistato con i colori del CV Bari.

A firmare l’impresa, un equipaggio affiatato e di altissimo profilo: Paolo Cian al timone, Paolo Montefusco alla tattica, Paolo Bucciarelli nel ruolo di tailer, Francesco Lanera al centro barca e Roberto Santomanco a prua. Una squadra collaudata, che aveva già regatato insieme in occasione del Campionato Italiano, e che ha saputo esprimere al meglio esperienza, determinazione e visione tattica anche nei momenti più delicati.

Il Campionato del Mondo, disputato nelle acque italiane di Ancona, con l’organizzazione del Circolo SEF Stamura, ha visto la partecipazione di 21 equipaggi provenienti da sei nazioni (Grecia, Portogallo, Lituania, Francia, Canada e Italia). Le condizioni meteo hanno fortemente condizionato lo svolgimento delle regate: dopo le prime due prove disputate nel giorno d’esordio, la flotta è rimasta a terra per diversi giorni a causa del vento forte e del mare proibitivo. Solo sabato è stato possibile tornare in acqua e completare altre quattro prove, per un totale di sei regate valide su dodici previste.

“Anche se il risultato finale non racconta tutto, sono state regate intense e molto combattute – ha commentato Francesco Lanera –. Abbiamo affrontato avversari di alto livello e condizioni variabili. La costanza, la preparazione e la coesione dell’equipaggio hanno fatto la differenza.”

Nonostante il meteo incerto, il campo di regata ha offerto condizioni tecniche interessanti, con vento tra gli 8 e i 14 nodi, alternanza di sole e pioggia, e un’accoglienza a terra sempre impeccabile. Per l’equipaggio di Euz II, regatare quasi in “casa” ha aggiunto motivazione: il legame con il territorio è forte, anche grazie alla presenza di regatanti marchigiani come Bucciarelli, parte integrante dell’equipaggio.

Il Circolo della Vela di Bari si congratula con Francesco Lanera e tutto l’equipaggio di Euz II per il prestigioso traguardo raggiunto, espressione di passione, competenza e valori che rappresentano al meglio la nostra visione dello sport e della vela.