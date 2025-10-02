GIOVEDì, 02 OTTOBRE 2025
Regionali in Puglia, Colamussi: “Non sono interessato a candidarmi”

La replica di Colamussi sull'ipotesi di una sua discesa in campo come candidato del centrodestra

Pubblicato da: redazione | Gio, 2 Ottobre 2025 - 10:13
colamussi
  • 38 sec
villaggiodelgusto.com

“Apprendo con stupore, da alcuni quotidiani locali pugliesi, che viene ipotizzata una mia candidatura alla Presidenza della Regione Puglia. Tale ipotesi è destituita di ogni fondamento. Da marzo scorso sono stato chiamato alla guida di FS Sistemi Urbani dove intendo continuare a lavorare con impegno e passione per portare a compimento i numerosi ed importanti progetti in corso nell’esclusivo interesse del Gruppo Fs”.

Lo afferma Matteo Colamussi, Amministratore Delegato e Direttore Generale di FS Sistemi Urbani.

