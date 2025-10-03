VENERDì, 03 OTTOBRE 2025
Caso Flotilla, Bellomo al sindaco di Bari: Usata come megafono ideologico”

Il deputato barese di Forza Italia: "Leccese si concentri sui problemi della città"

Pubblicato da: redazione | Ven, 3 Ottobre 2025 - 20:06
Foto Facebook Freedom Flotilla Italia
  • 44 sec
villaggiodelgusto.com

Nuovo scontro politico a Palazzo di Città. Il deputato barese di Forza Italia, Davide Bellomo, ha duramente criticato il sindaco Vito Leccese accusandolo di aver “trasformato il Comune, casa di tutti i cittadini, in un presidio politico di parte” dopo la decisione di esporre il gonfalone ufficiale di Bari durante le manifestazioni a sostegno della Global Sumud Flotilla.

“È gravissimo – ha dichiarato Bellomo –. Il simbolo della città non può diventare bandiera impropria di una fazione nello scenario internazionale. Leccese rischia di schierarsi senza freno e senza misura. Prenda esempio dal sindaco Pd di Reggio Emilia, che ha mostrato maggiore equilibrio riconoscendo anche le ragioni di Israele dopo il 7 ottobre”. Secondo l’esponente Fi, “c’è chi lavora per la pace e chi crede di lavorare per la pace, ma in realtà acuisce il conflitto e usa il Comune come megafono ideologico, come se la politica internazionale fosse una partita di Risiko”.

Bellomo ha poi invitato il primo cittadino a concentrarsi sui problemi della città: “Forza Italia non resterà in silenzio davanti a questo uso improprio delle istituzioni. Leccese faccia il sindaco, si occupi delle questioni quotidiane di Bari che, a un anno dal suo insediamento, sono ancora ferme, e la smetta di fare il militante”.

Foto Facebook Freedom Flotilla Italia

