Recupero e riciclo di pennette iniettive per diabetici: il progetto pilota del Comune di Bari

Su proposta dell’assessora al Clima, Transizione ecologica e Ambiente Elda Perlino, la giunta ha approvato oggi lo schema di protocollo d’intesa fra il Comune di Bari, l’azienda Novo Nordisk Italia spa e Amiu Puglia spa per l’avvio di un progetto pilota relativo alla raccolta differenziata e al riciclo di pennette iniettive per diabetici, denominato “Remed”.

Novo Nordisk spa è una multinazionale danese che opera nel settore farmaceutico e da qualche anno conduce una strategia “Circular for Zero”, al fine di rendere l’azienda farmaceutica a impatto ambientale zero, grazie alla riduzione dei consumi, al riciclo dei rifiuti, allo studio e allo sviluppo di prodotti riutilizzabili, in un ciclo virtuoso ‘circolare’ della catena di fornitura.

Il protocollo d’intesa approvato mira a strutturare la cooperazione tra le parti con l’obiettivo di avviare il progetto pilota di raccolta e riciclo delle penne iniettive prodotte da Novo Nordisk e promuovere una gestione sostenibile delle stesse, che attualmente vengono smaltite dai pazienti nella raccolta indifferenziata tra i rifiuti urbani di origine domestica.

Il progetto “Remed” consentirà di avviare a riciclo meccanico i dispositivi Novo Nordisk spa usati (pennette insuliniche iniettive) ottenendone materie prime e seconde per la produzione di nuovi manufatti.

Per il conseguimento dell’obiettivo il protocollo impegna le parti a sensibilizzare i pazienti diabetici riguardo l’importanza del corretto smaltimento delle penne insuliniche esauste e promuovere l’adozione di pratiche di riciclo appropriate, coinvolgendo anche le farmacie cittadine, mettendo a punto un sistema efficace per la gestione delle penne iniettive e monitorando periodicamente che il processo di raccolta e riciclo venga svolto in maniera sicura a tutela della salute pubblica.

In particolare, Novo Nordisk provvederà all’organizzazione della raccolta selettiva dei propri rifiuti attraverso la rete delle farmacie cittadine aderenti e all’avvio a riciclo degli stessi e fornirà materiali informativi sia digitali sia cartacei ai medici di medicina generale e specialisti, in modo che possano sensibilizzare i propri pazienti alle corrette pratiche di riciclo e smaltimento. Amiu Puglia provvederà al ritiro dei rifiuti presso le farmacie aderenti al progetto, con modalità e tempistiche concordate con la Novo Nordisk. Il Comune individuerà, in via sperimentale, la possibilità di ritiro di tali specifici rifiuti urbani prodotti da utenze domestiche da parte di Novo Nordisk quale ulteriore modalità del servizio di raccolta differenziata offerto ai cittadini, monitorando periodicamente che il processo di raccolta e riciclo venga svolto in maniera sicura e garantendo le condizioni attraverso cui il recupero/riciclo/riutilizzo di detti rifiuti possa essere utilmente gestito attraverso autonomi percorsi di economia circolare e/o di mercato, una volta sviluppato il prototipo di gestione.

“Con l’approvazione di questo protocollo – commenta Elda Perlino – mettiamo in campo un’azione sperimentale per il recupero e riciclo delle penne iniettive, dispositivi di dosaggio ampiamente utilizzati per la cura del diabete, dell’obesità e di alcune patologie rare, il cui impiego è in forte crescita e che allo stato vengono smaltite dai pazienti nella raccolta indifferenziata, senza possibilità di riciclo e senza alcun controllo circa la messa in sicurezza dei dispostivi. L’avvio di “Remed” ci consentirà, pertanto, di sottrarre le pennette al rifiuto indifferenziato e di inserirle in un percorso virtuoso di economia circolare, con risultati benefici per quanto riguarda l’aumento della percentuale di raccolta differenziata e una maggiore salvaguardia del nostro ambiente”.

Il costo del progetto è interamente a carico della Novo Nordisk Italia. Il presente protocollo d’intesa avrà durata di 2 anni a decorrere dalla data di sottoscrizione.