Il 25 settembre torna la gara di tuffi interazionale dalla scogliera di Polignano a Mare, in provincia di Bari. Dopo la stagione di rimonta da record nel 2021, la Red Bull Cliff Diving World Series si ripete con otto competizioni pianificate in località di tutto il mondo. Da Boston (4 giugno), a Parigi (18 giugno), passando da Copenaghen (16 luglio) e Oslo (13 agosto). A seguire Mostar (27 agosto), Sisikon (11 settembre) e come detto Polignano a Mare il 25 settembre. La gara finale è ancora senza location ufficiale.

La caduta libera da 27 metri combinata ad acrobazie mozzafiato: questa è l’essenza delle immersioni dalla scogliera. Sul trampolino da record 12 uomini e 12 donne che competono a ogni tappa, ognuno dei quali guadagna punti cruciali in campionato. Alla fine di ogni stagione, un campione viene incoronato in entrambe le categorie ed entrambi ricevono gli ambiti trofei di Re Kahekili.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.