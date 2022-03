Poker di vittorie per il Bari, che vola a 71 punti e vede la promozione sempre più vicina. Partita ostica contro l’ultima in classifica, che vede i biancorossi soffrire per buona parte del match. Al ‘Razza’ di Vibo Valentia va in scena un incontro ‘povero’ di calcio e spezzettato più volte. I padroni di casa creano le occasioni più ghiotte ma i galletti, grazie ai cambi azzeccati da Mignani, riescono a segnare con Scavone ad una decina di minuti dal triplice fischio. Ecco il racconto del match.

Trasferta da non sottovalutare per il Bari che viene ospitato dai calabresi della Vibonese. La 33esima giornata del girone C di Serie C vede confrontarsi la prima e l’ultima della classe. Le due squadre sono divise da 49 punti, ma i biancorossi sono chiamati alla solita prestazione attenta e di carattere.

Davanti ai 654 spettatori del ‘Razza’ (511 di fede biancorossa), la Vibonese inizia con il piglio giusto e al 9′ minuto va già vicina al vantaggio. Curiale prova dalla distanza e chiama al grande intervento Polverino che riesce a smanacciare in corner. Il Bari non sembra essere entrato in campo con la giusta cattiveria. Al 12′ ancora Vibonese, su punizione ci prova Spina con il mancino, che va di poco sopra la traversa.

Raggiunta la mezz’ora, di calcio si è visto ben poco. Partita molto spezzettata con un Bari che non riesce a rendersi pericoloso grazie anche alle chiusure difensive dei padroni di casa. Partita parecchio statica e con pochissime occasioni, quasi nulle, da ambo le parti.

Il primo squillo del Bari arriva al 43′ con D’Errico che libera il destro ma la palla si spegne di poco a lato della porta calabrese. Senza recupero e senza emozioni si chiude un brutto primo tempo.

Seconda frazione di gioco che si apre con gli stessi 22 dei primi 45′. Il Bari prova subito a rendersi pericoloso con D’Errico, ma senza successo. Più Vibonese che Bari ed infatti i padroni di casa, si rendono pericolosi al 73′ con Curiale che chiama all’intervento Polverino. Ancora Vibonese al 76′ con Zibert che prova la deviazione vincente sul cross di Grillo, palla alta sulla traversa.

Il Bari si risveglia al 78′, Maita ci prova dai 30 metri con un gran destro, neutralizzato dall’ottimo intervento di Mengoni, che si rifugia in corner. I biancorossi riescono a sbloccare la partita al 82′ minuto con il neo entrato Scavone. Simeri conclude a rete, il pallone viene respinto dalla difesa e Scavone, più lesto di tutti, la recupera e spiazza l’estremo difensore calabrese.

Il vantaggio, ha galvanizzato i biancorossi che negli ultimi minuti sembrano aver preso il controllo del match. Al 41′ Cheddira ci prova di testa su cross di Misuraca, ma la palla si spegne sul fondo. In pieno recupero, Simeri si divora il gol del doppio vantaggio, complice il buon intervento di Mengoni. Al termine del quarto minuto di recupero, l’arbitro decreta la fine del match.

Il Bari vince soffrendo e vola a 71 punti, poker di vittorie per i galletti e Serie B sempre più vicina. Prossimo incontro dei biancorossi, fissato per domenica 27 marzo. Ancora derby, questa volta contro la Fidelis Andria. Calcio d’inizio fra le mura amiche del San Nicola previsto per le ore 18:30. (foto ssc bari)

