Vandali in azione anche in via Putignani dove è stato distrutto un h24 domenica sera. “Nessuno ha capito – ci scrive un lettore – come mai qualcuno ha voluto fare questo gesto anche perché non c’è stato tentativo di furto di soldi o bevande o alimenti. Noi residenti del quartiere Murat chiediamo veramente che qualcuno intervenga al più presto, prima che la situazione degeneri ancora di più”.

I residenti chiedono più pattuglie in strada soprattutto di notte. “Molti di noi – ci spiegano ancora – hanno subito danni alle auto per centinaia di euro. Corso Italia è offlimits per parcheggiare perché ci troviamo sempre danni e siamo costretti a girare per ore per cercare altri posti per le nostre autovetture. Siamo esasperati e viviamo nella paura”.

