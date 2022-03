L’assemblea dei Soci dell’Automobile Club Bari è indetta, in prima convocazione per il 12 Aprile 2022, alle ore 8,00, ed in seconda convocazione il giorno 13 Aprile 2022 alle ore 12,00, presso la sede dell’Ente in via Ottavio Serena n. 26 – Bari, con il seguente Ordine del giorno: comunicazioni del presidente; approvazione Bilancio d’esercizio 2021 e relazioni; varie ed eventuali.

Possono partecipare all’assemblea i Soci dell’Ente che siano tali alla data del 18 Marzo 2022 e che mantengano tale qualità alla data di svolgimento dell’assemblea. Non sono ammesse deleghe. Il bilancio e la relativa documentazione sono a disposizione presso la segreteria dell’Ente – via Ottavio Serena, 26 – Bari.

