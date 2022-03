Record di incremento dei contagi Covid in Puglia. Nella settimana che va dal 16 al 22 marzo, in particolare, secondo quanto emerso dal monitoraggio della fondazione Gimbe, i casi sono aumentati del 51,6% rispetto a sette giorni prima, contro la media nazionale del 32,2%.

Per la terza settimana consecutiva, inoltre, nella provincia di Lecce, si è toccato il record (in Italia) di nuovi positivi con 2062 casi ogni 100mila abitanti. In Puglia, nello specifico, i casi attualmente positivi per 100mila abitanti sono 2.731, in netta risalita rispetto ai 2.138 della settimana precedente.

I posti, in area medica, sono attualmente di nuovo sopra la soglia di saturazione, in particolare al 21.2%. Mentre sotto la soglia i posti letto in terapia intensiva, al 6,4%. Oltre alla provincia di Lecce c’è stato un incremento dei nuovi casi per 100mila abitanti in tutti i territori, nel Barese ne sono stati rilevati 1.281, nel Brindisino 1.242, nel Foggiano 1055, nel Tarantino 999 e infine nella Bat 968.

Foto repertorio

