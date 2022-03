Alcuni hanno dormito davanti al negozio. Alcuni stanno facendo da ore la fila solo per accaparrarsi l’edizione limitata di un orologio. Sono tantissimi gli appassionati a Bari che, da ieri, hanno atteso con ansia l’uscita di un nuovo modello Swatch che costa all’incirca 250 euro. E questa mattina in via Sparano i collezionisti erano in pieno delirio.

Il fenomeno, che si è verificato questa mattina nella centralissima via di Bari, non è solo barese, ma su Facebook sono centinaia le foto che circolano da tutta le maggiori città italiane e del mondo. Lunghe file sono state segnalate anche a Roma, Napoli, Firenze così come a Londra e Singapore.

Molti sono i commenti di disapprovazione: “Perché non scendono in piazza se aumentano le tasse, gas, benzine, elettricità. Pensate solo cosa può interessargli del conflitto in Ucraina”. E ancora: “In un momento storico in cui ci troviamo direi che ci sono cose più importanti per cui rimanere un’intera notte è un intero giorno in piazza”. Un altro cittadino spiega rammaricato: “Questa è la fotografia del mondo, della società, della cultura, delle relazioni di oggi. Vedo la nostra contemporaneità e tutto ciò che ne consegue. Vedo il mondo di oggi, che forse è il mondo che è stato sempre. O quasi”.

(foto Facebook)