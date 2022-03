Il sindaco di Bari Antonio Decaro, è guarito dal Covid che lo costretto in casa per due settimane. Decaro ha partecipato alla festa in Basilica per il ritrovamento degli oggetti sacri di San Nicola, trafugati la scorsa settimana. “Finalmente libero – scrive sulla sua pagina Facebook – per festeggiare, passeggiata a Bari Vecchia con focaccia. Per oggi la dieta può attendere”.

(Foto Facebook)

