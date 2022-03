“Qualche giorno fa, forse violando le regole, ho pubblicato le foto delle forze dell’ordine che in breve tempo hanno recuperato gli ori di San Nicola. L’ho fatto perché quelle facce rappresentano gli uomini e le donne di chi ogni giorno lavora per noi. Mi è sembrato giusto darne atto. Questi oggetti sacri non hanno un grande valore economico ma hanno valore simbolico. Attorno a San Nicola questa città ha costruito la sua identità. San Nicola è un simbolo religioso e civile. Spero che questo messaggio di legalità arrivi in tutto il mondo anche dove c’è la guerra”. Così il sindaco di Bari Antonio Decaro ha commentato il ritrovamento degli oggetti sacri di San Nicola trafugati e poi ritrovati dagli uomini della squadra mobile di Bari. Un giorno di festa per Bari e i baresi che si sono raccolti attorno alla Basilica intitolata al Santo Patrono.

I preziosi oggetti sacri sono stati ritrovati dagli agenti della Squadra Mobile e della Squadra Volanti della Questura di Bari nel primo pomeriggio del 26 marzo scorso, occultati all’interno di uno zaino coperto da terra ed erba selvatica. Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica, si sono focalizzate sulla figura del presunto colpevole, il cinquantenne tunisino che aveva lasciato la propria impronta digitale sul luogo del furto, rintracciato in un casolare alla periferia della città ed arrestato dalla polizia la mattina del 23 marzo.

Decisiva, ai fini del ritrovamento, è stata la ricostruzione degli spostamenti che l’uomo avrebbe effettuato la notte del furto. Gli investigatori, analizzando le tracce digitali e fisiche lasciate dietro di sé dal tunisino, sono riusciti ad accertare che questi, subito dopo il colpo, avrebbe trascorso il resto della notte in una sala scommesse nel quartiere Madonnella, giocando alle slot machines con le monete trafugate poco prima dalle cassette delle offerte della Basilica.

Con le offerte al Santo, l’uomo avrebbe vinto oltre 1600 euro, lasciando la sala scommesse nelle prime ore del mattino, con al seguito uno zaino. Insospettiti da questo comportamento, gli agenti hanno deciso di ritornare nel casolare dove si era rifugiato il tunisino, alla ricerca proprio di quello zaino. Dopo alcune ore di ricerche, uno degli agenti, camminando lungo il terreno adiacente il casolare, ha calpestato una porzione di terreno, nascosta dalle erbacce, che ha subito ceduto sotto il suo peso. I poliziotti, utilizzando strumenti di fortuna presenti sul luogo, hanno scavato e rinvenuto uno zaino sporco e logoro.

Una volta aperto, i riflessi dorati ed argentati degli oggetti sacri non hanno lasciato dubbi ai poliziotti in merito al contenuto dello zaino: l’evangelario, l’anello ed il medaglione con all’interno la Sacra Manna erano appena stati ritrovati. I beni sono stati repertati e posti sotto sequestro, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, che ne ha successivamente disposto la restituzione alla Basilica di San Nicola. Proseguono le indagini finalizzate ad accertare la motivazione del gesto e la presenza di eventuali complici. “San Nicola è il Santo della pace – ha commentato Roberto Rossi capo della Procura di Bari – punto di riferimento di pace e di accoglienza in tutto il mondo. Anche in Russia e Ucraina. Speriamo – ha proseguito – che questo piccolo segno possa diventare un esempio in tutto il mondo e che San Nicola diventi simbolo di pace. Grazie a tutti quelli che hanno lavorato per questo”. È importante precisare che gli accertamenti sono ancora nella fase delle indagini preliminari e che saranno sottoposti al vaglio della Magistratura in sede processuale e con il contraddittorio della difesa.

