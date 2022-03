La giunta regionale ha approvato di concedere per un periodo di tempo non inferiore a 10 anni la piena disponibilità delle aree di proprietà pubblica della Regione Puglia nel compendio di via Gentile (terreni a sinistra del viale di accesso) in favore del Comune di Bari per la candidatura ai bandi del PNRR del Ministero dell’Istruzione per la realizzazione di un Centro polifunzionale per l’infanzia e l’adolescenza e in particolare di un asilo nido.

Con un successivo provvedimento congiunto tra Comune e Regione, sarà prevista, a seguito dell’ammissione a finanziamento con fondi PNRR del progetto, la riserva di un congruo numero di posti per i figli dei dipendenti regionali e delle agenzie in servizio nei plessi di via Gentile in relazione alle necessità che saranno manifestate dalla Regione anche con riferimento alle procedure di reclutamento in corso e all’aggiornamento della rilevazione ed analisi dei fabbisogni condotti dal Comitato Unico di Garanzia regionale.

“Con questo provvedimento – ha spiegato il vicepresidente Raffaele Piemontese – sblocchiamo la realizzazione dell’asilo nido regionale in stretta sinergia con il Comune di Bari”. “L’idea nacque – ha aggiunto l’assessore Sebastiano Leo – dal compianto Totò Negro che si impegnò molto per giungere alla decisione”. “La sinergia con i Comuni sarà utilizzata – conclude l’assessore Rosa Barone – in tutte le occasioni per potenziare le strategie di welfare”.

