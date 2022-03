Attimi di paura ieri alle 22,30 all’aeroporto “Falcone e Borsellino” di Palermo. La forte intensità del vento (raffiche fino a 75 nodi) ha causato la rottura della porta a vetri di uno dei gate al piano inferiore dedicato agli imbarchi. Il vento si è fatto spazio con forza verso l’interno del terminal, abbattendo la parete divisoria con pannelli di cartongesso utilizzati per delimitare i cantieri di lavoro.

Immediatamente è scattato il piano di emergenza dell’aeroporto. I passeggeri in sala, in attesa dell’imbarco, sono stati fatti evacuare attraverso il varco staff. Non ci sono stati feriti. Il personale dell’aeroporto ha dato assistenza e le compagnie hanno previsto per i passeggeri il trasferimento in hotel. A mezzanotte è stato diffuso un nota di chiusura dell’aeroporto.

All’1,35 della notte l’aeroporto è tornato operativo e le compagnie hanno riprogrammato i voli del mattino. La Gesap, la società che gestisce lo scalo palermitano, ha precisato che dal primo pomeriggio di ieri, proprio a causa del forte vento di scirocco, sei voli sono stati deviati verso gli aeroporti di Catania e Lamezia Terme e altri otto sono stati cancellati. I danni rilevanti alle strutture interne ed esterne del terminal passeggeri, interessato da diversi cantieri di lavori, sono stati rilevanti.

Oggi allerta gialla della Protezione civile per il maltempo su 10 regioni: Umbria, Lazio, Campania e Molise, su gran parte di Basilicata, Puglia e Calabria, sul settore orientale dell’Emilia-Romagna e su quelli occidentali di Abruzzo e Sicilia. Il tempo sarà instabile, con precipitazioni anche temporalesche, specialmente al Centro-Sud.

(foto Facebook)

