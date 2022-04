C’erano ragazzi ma anche tante famiglie a intonare le canzoni di Tommaso Paradiso nell’ultima delle due date in programma al teatro Team di Bari. La voce storica della band Thegiornalisti, sta portando in giro per l’Italia uno show originale, nel quale propone dal vivo le canzoni del primo album da solista, uscito il 4 marzo.

Il tour programmato per la sua promozione ha preso il via con alcune modifiche sulle date e sulle location a causa delle norme vigenti legate alla capienza dei palazzetti. Quindi a Bari la data precedentemente organizzata al PalaFlorio è stata spostata al Team con una seconda, per via del sold-out registrato.

In scaletta si sono alternati i brani del nuovo album tra cui “La Stagione del Cancro e del Leone”, primo singolo che ha anticipato l’uscita dell’album e “Tutte le notti”, certificato “Disco d’oro”, ma anche “Lupin” e “Magari no”. Non mancheranno i grandi successi del percorso artistico di Tommaso Paradiso da “Completamente” a “Riccione”, fino a “Ricordami”, “Ma Lo Vuoi Capire”, “I nostri Anni” e “Non avere Paura”, che hanno caratterizzato la sua esperienza con la formazione Thegiornalisti.

Ad accompagnare in queste esibizioni Tommaso Paradiso, sul palco, la band composta da Gianmarco Dottori alla chitarra e al pianoforte, Nicola Pomponi alla chitarra, Silvia Ottanà al basso elettrico e synth, Daniel Fasano alla batteria, Angelo Trabace al pianoforte e alla tastiere/synth, Marco Scipione al sax e alle percussioni, Frances Alina Ascione e Roberta Montanari ai cori.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.