Un incontro della Confcommercio BARI-BAT con circa 90 commercianti del quartiere Santo Spirito di Bari, ed ora una raccolta firme per sollecitare il sindaco del capoluogo pugliese Antonio Decaro a tener fede agli impegni presi per la riqualificazione dell’area.

Tema al centro della discussione i “parcheggi” (ancora inesistenti) e la pessima viabilità del lungomare che ha conseguenze pessime sulle strade limitrofe (interessate quasi contemporaneamente da lavori che ne impediscono la fruibilità). Commercianti stanchi di aspettare che le cose migliorino e delusi dalle rassicurazioni e fiumi di parole dette, scritte e dimenticate.

A giugno 2018 veniva annunciato il progetto green tra bici e panchine, con la riqualificazione dell’intero lungomare ad opera dello studio Mbm Arquitectes di Barcellona guidato dall’architetto Oriol Bohigas. Il restyling finanziato dal Comune di Bari sulla carta riguarda il tratto del lungomare Cristoforo Colombo che va dal molo di Levante all’incrocio con traversa Udine.

Il tutto sarebbe dovuto essere stato consegnato a giugno 2021, poi slittato all’inverno 2022, appena finito, invece sembrerebbe che ancora deve andare in appalto. Commercianti, sostenuti dalla associazione di categoria, avevano espresso delle forti perplessità nel tempo, in quanto sarebbe stato necessario avere parcheggi e un nodo a condizionare il tutto, non basta migliorare la linea costiera, pedonalizzandola, i commercianti chiedono anche parcheggi.

Ad esprimere il disappunto e l’amarezza è la delegata della Confcommercio territoriale, Rosa di Bari “siamo stanchi di essere presi in giro da una politica e una burocrazia che insieme al Covid stanno mietendo più vittime di quante non ce ne siano già state. Abbiamo suggerito, collaborato, compreso, aspettato e sopportato tutto, difendendo le decisioni del Sindaco Antonio Decaro, perché rassicurati dal fatto che avrebbero portato benefici a questo nostro territorio, ma non è servito a nulla. Siamo stati completamente dimenticati.”

Il lungomare del quartiere a nord del capoluogo pugliese può essere valorizzato solo se supportato dai servizi come i parcheggi e la viabilità, che sono essenziali per poter godere della sua bellezza. Grande la preoccupazione di Confcommercio e dell’intero settore in vista della prossima estate, che non può essere affrontata con questi limiti. Lo scorso mese di marzo, al sindaco è stata inviata una nota che metteva in evidenza, la disponibilità del parcheggio di via Udine, che tra l’altro sarebbe dovuta essere oggetto di lavori di riqualificazione già a gennaio, dunque tutte le scadenze per la riqualificazione del borgo non sono state rispettate!

“È arrivato il momento – conclude Rosa di Bari – di rendere pubbliche le nostre proteste, evidenziando i tempi e le promesse che il Sindaco e l’Amministrazione ben conoscono e ci avevano garantito, anche nell’interesse come primo cittadino a proteggere e accompagnare questo Borgo verso il futuro. Siamo certi che il suo impegno e l’attenzione che potrà rivolgerci potranno fare la differenza”.