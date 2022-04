“La Puglia ha di nuovo una grande squadra in serie B. Attendiamo le altre squadre pugliesi impegnate nel finale dei loro campionati”. Con queste parole il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, ha festeggiato la promozione del Bari in serie B. Dimenticandosi che in serie B c’è già il Lecce.

Una dimenticanza che è stata duramente contestata dai tifosi leccesi. Che hanno inondato la pagina Facebook del governatore di commenti. Emiliano ha poi modificato il post con il testo che riportiamo sotto, ma ormai era troppo tardi.

“La Puglia ha di nuovo un grande Bari in serie B grazie al sacrificio di tutti i giocatori, i dirigenti, l’allenatore, il presidente e soprattutto dei tifosi che anche oggi a Latina e allo stadio San Nicola hanno seguito a migliaia la squadra incoraggiandola e sostenendola. È stata una rincorsa dura, difficilissima che ha riportato la Bari nel calcio che conta. Attendiamo adesso le altre squadre pugliesi impegnate nel finale dei loro campionati”.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.