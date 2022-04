Dopo tanti anni di attesa, partono finalmente i lavori da cinque milioni di euro per il restyling dell’ex istituto nautico in via Abate Gimma. Una bomba ecologica al momento, in stato di abbandono da decenni che ora conoscerà nuova vita grazie ai fondi della legge 338/2000 sull’edilizia universitaria e con un cofinanziamento della Regione Puglia.

Per ricordare l’ultimo anno scolastico vissuto nella storica scuola di via Abate Gimma bisogna tornare indietro al 1998/1999. Da allora l’intero edificio è finito nel dimenticatoio, fortemente degradato come mostra il video in basso.

Il progetto di Adisu punta a creare una nuova “casa dello studente”, con 82 posti letto previsti tra camere singole e doppie, e 4 posti riservati a portatori di handicap in un immobile storico completamente ristrutturato ed adeguato ad ogni norma.

Per permettere il montaggio delle impalcature il Comune di Bari ha emesso una ordinanza con la quale si concede l’occupazione di suolo pubblico in via Abate Gimma in corrispondenza del civico 291 per circa 200 metri quadrati mediante installazione di un ponteggio e il posizionamento di una recinzione da cantiere. Una impalcatura sarà montata anche in via Trevisani. L’occupazione dei marciapiedi e di parte della carreggiata sarà concessa dal 7 aprile al 31 dicembre.

