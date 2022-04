Nel mese di agosto 2021, la Magna PT (ex Getrag) di Modugno ha licenziato Domenico Venetucci, operaio impiegato in azienda per oltre 23 anni. “La colpa di Domenico – scrive in una nota il sindacato Usb di Bari – sarebbe quella di avere problemi di salute e di volersi curare; una storia che sarebbe già ignobile di suo, cui si aggiunge il fatto che l’azienda ha assunto un investigatore privato per seguire gli spostamenti del lavoratore, quasi come se stessimo parlando di un criminale.

Nonostante tutti i certificati e le cartelle cliniche che dimostrano il contrario – si legge ancora – la Magna PT sostiene che Domenico, in permesso INPS per cure, non si è mai recato nelle strutture ASL pubbliche per sottoporsi alle terapie che lo stesso lavoratore praticava e pratica da anni. Ma Domenico è anche un sindacalista USB, da sempre in prima linea accanto ai lavoratori ed in loro difesa, in una posizione di forte critica e dissenso contro quelle condizioni di lavoro inaccettabili che si stanno sempre più radicando nella zona industriale di Bari, naturale conseguenza di un sistema di relazioni industriali che, con la connivenza dei sindacati gialli, garantisce sfruttamento della forza lavoro e tutela solo gli interessi datoriali.

E non è un caso – sottolinea il sindacato – che il licenziamento sia arrivato a pochi mesi di distanza dalla nomina di Domenico ad RSA della USB. La realtà è che ci troviamo di fronte all’ennesimo atto vile, discriminatorio ed antisindacale che toglie ogni dubbio sulle reali motivazioni alla base di un provvedimento disciplinare messo in atto da chi non accetta l’idea che esiste un nuovo modo di fare sindacato, critico e non di comodo.

Il 07 Aprile Domenico sarà in Tribunale per la sua prima udienza di impugnativa del licenziamento. E noi della USB Lavoro Privato Bari insieme alle organizzazioni studentesche Cambiare Rotta e OSA di Bari saremo lì con lui, in presidio – concludono – per sostenerlo e per sostenere la sua battaglia contro un licenziamento ingiusto ed ingiustificato”.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.