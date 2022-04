Serena Triggiani è la nuove presidentessa del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bari. E’ quanto deciso nel corso della seduta che si è tenuta in data odierna, all’interno della quale è stato scelto anche Antonio Bellomo in qualità di vice presidente.

“Una scelta di continuità rispetto al lavoro svolto sino ad oggi – scrive il presidente uscente, Giovanni Stefanì – che proseguirà nei prossimi mesi, portando a termine il mandato nel rispetto della volontà espressa dalle Avvocate e dagli Avvocati baresi nella sessione elettorale che ha dato vita al Consiglio in carica. Serena e Antonio hanno le capacità per svolgere al meglio il loro compito di guidare la nostra Istituzione nel percorso già tracciato. Potranno contare sul mio sostegno e sulla mia collaborazione insieme a quella, mi auguro, del Consiglio e dell’intero foro. Bene così, avanti tutta” – ha concluso.

Stefanì, negli scorsi giorni, aveva rinunciato al ricorso. Lo aveva deciso lo stesso ex presidente in seguito alla sentenza che lo aveva dichiarato ineleggibile. Sentenza che lo stesso aveva dichiarato negli scorsi giorni di voler impugnare. Un dietro front che ha portato all’elezione nella giornata di oggi, dopo che Stefani, in un lungo post aveva dichiarato di non voler più proseguire con l’impugnazione ma di essere pronto a collaborare al fine di consentire il proseguio dell’attività dell’Ordine degli Avvocati.

“Sarà un mandato in continuità rispetto al passato e con quanto fatto negli ultimi anni dal Consiglio dell’Ordine – dichiara Serena Triggiani, prima presidente donna nella lunga storia dell’Ordine degli Avvocati di Bari -. Continueremo a batterci sul principale problema del nostro foro, quello dell’edilizia giudiziaria, nell’auspicio che si possa assistere a concreti passi in avanti prima che termini questo mandato. Nel breve periodo, ci preme la riorganizzazione degli uffici giudiziari e il superamento delle limitazioni nell’accesso agli uffici giudiziari, legate al periodo pandemico. E poi proseguiremo il lavoro sin qui fatto sulla valorizzazione della figura dell’avvocato: forte, credibile e autorevole anche nel rapporto con gli altri protagonisti della giurisdizione in un sincero confronto collaborativo”.

