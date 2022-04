Comincerà dopo la festa di San Nicola la manutenzione delle spiagge, da Santo Spirito a Torre a Mare. Chilometri di costa che saranno interessati da una pulizia straordinaria da parte dell’Amiu e da lavori di manutenzione e di ripascimento lì dove sarà necessario. Come ad esempio a San Girolamo dove, come ogni anno, le mareggiate hanno “mangiato” la spiaggia. In alcune zone sono scomparsi i ciottoli e ci sono solo enormi massi e rifiuti. “Interverremo ovunque – spiega l’assessore ai Lavori pubblici, Giuseppe Galasso – su San Girolamo effettueremo i soliti interventi anche di spianamento e ripascimento lì dove i ciottoli sono stati spostati dal mare. Sarà tutto pronto per l’estate”.

Intanto il Comune programma la manutenzione delle spiagge anche per i prossimi anni. Via libera in giunta allo studio di fattibilità da 2 milioni di euro, da spendere tra il 2023 e il 2025.

“Il Comune di Bari – si legge nella delibera – , al fine di garantire un adeguato sistema di interventi di manutenzione delle aree balneabili libere ed attrezzate di tutta la costa di Bari, intende individuare apposito operatore economico tramite procedura ad evidenza pubblica. Ciò al fine di conseguire l’obiettivo strategico di salvaguardia della privata e pubblica incolumità della fascia costiera di Bari”.

Le lavorazioni (di manutenzione di qualsiasi natura, finalizzate al miglioramento della funzionalità e fruibilità delle aree balneabili nonché al ripristino di opere edili ed impiantistiche) riguarderanno le aree balneabili attrezzate e libere poste sul litorale di Bari, ed anche le barriere frangiflutto e opere a mare site sul lungomare di Bari.

“Gli interventi a carattere manutentivo sono in generale caratterizzati da compatibilità urbanistica, ambientale e paesaggistica. Laddove – prosegue la delibera – la tipologia della singola opera a realizzarsi lo renda necessario, si procederà ad acquisire pronuncia della Soprintendenza archeologica, Belle arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Bari. Nel caso specifico delle lavorazioni marittime si provvederà ad acquisire i pareri previsti dalla normativa (ad esempio Città Metropolitana di Bari, Capitaneria di porto di Bari, Regione Puglia, Soprintendenza archeologia, Belle arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Bari)”.

