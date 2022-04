“In questa domenica dedicata alla Pace, mai avrei pensato di essere destinataria di questo riprovevole gesto. L’iniziativa di uno non potrà mai cambiare quello che penso e mi lega a tanti molesi, di certo il dispiacere è tanto”. Lo scrive la consigliera regionale del Pd Lucia Parchitelli contro la quale oggi sono stati affissi cartelli e persino una croce in legno.

“Alla Parchitelli che ha preso 500 voti a Mola gli auguriamo 500 possibilità di andare in uno 048″ (codice che si riferisce all’esenzione sanitaria per i malati di tumore, ndr)”. Sì legge su uno dei manifesti comparsi nella piazza di Mola di Bari, contro la consigliera “rea” di aver difeso la riapertura della discarica Martucci, tra Mola e Conversano.

“Invitiamo gli elettori molesi – si legge su un altro cartello – a prendere le distanze da tutti i partiti politici e le liste civiche che hanno votato a favore della discarica Martucci e non votarle alle prossime elezioni amministrative”.

“Ringrazio tutte le persone che con una telefonata, un messaggio o attraverso i social mi hanno fatto sentire il loro affetto e la loro vicinanza – scrive la Parchitelli sui social – La questione “Martucci” continuerà a vedermi attenta e partecipe della soluzione che riuscirà a garantire la tutela della salute dei cittadini. La strada dell’odio non è quella giusta da percorrere, e mai come in questo momento storico dovremmo tutti farci portatori di ben altri sentimenti”.

“Quello che è accaduto stamattina in piazza è vergognoso – commenta su facebook il sindaco Giuseppe Colonna – e prendo pubblicamente e nettamente le distanze”. “Vogliono – prosegue – inquinare il clima politico e sociale della nostra società: non glielo consentiremo. Da parte mia perseguirò nelle sedi opportune gli autori di questo inqualificabile gesto”.

