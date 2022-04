Sistemi di ventilazione meccanica nelle aule degli edifici scolastici comunali, è quanto installato dall’amministrazione comunale di Bisceglie in seguito ad un finanziamento di 200mila euro ottenuto partecipando a un bando del ministero dell’Istruzione che mette a disposizione fondi strutturali europei.

“La pandemia ci ha insegnato quanto sia importante assicurare la massima qualità dell’aria nelle scuole – ha sottolineato il sindaco Angelantonio Angarano – luoghi in cui i nostri bimbi e ragazzi trascorrono la maggior parte del tempo. Sia l’Organizzazione mondiale della sanità sia l’istituto Spallanzani di Roma hanno rimarcato l’importanza di puntare su aerazione e ventilazione per mettere in sicurezza gli ambienti scolastici e questi impianti hanno dimostrato la loro efficacia dove sono stati installati” – ha aggiunto.

L’obiettivo è quello di garantire una maggiore salubrità negli ambienti scolastici, fattore quest’ultimo diventato necessario nel corso dei due anni di pandemia. I sistemi di aerazione, ha spiegato infine il primo cittadino “garantiscono una minore presenza di anidride carbonica, quindi una maggiore salubrità degli ambienti, anche tenendo chiuse le finestre e minimizzando così la dispersione energetica. L’intervento non è solo uno strumento in funzione della pandemia, ma guarda anche al futuro, alla salute degli studenti in generale e al miglioramento della qualità della vita e del benessere delle comunità scolastiche. Ancora una volta dimostriamo nei fatti attenzione e impegno per le nostre scuole, dove crescono e si formano i nostri bimbi” – ha concluso.

