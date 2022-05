Superata la sconfitta di misura rimediata contro il Südtirol, il Bari si appresta ad affrontare la seconda ed ultima partita di Supercoppa Serie C. I galletti saranno ospiti del Modena campione del girone B.

Ultimo atto della stagione biancorossa, lontano dal San Nicola. Per sperare di vincere questo triangolare, bisogna superare l’ostacolo Modena segnando molte reti e sperando nella vittoria dei gialloblu contro il Südtirol nel terzo match.

Pre vigilia di questo scontro, affidati come da prassi, alle parole del mister Michele Mignani, che conosce Modena ed il suo calcio molto bene.

“Era destino che io dovessi finire la stagione a Modena – esordisce il mister – spero che sia una giornata di festa. Si affrontano due piazze importanti che hanno vinto meritatamente e che si apprestano a fare una Serie B che maggiormente le rappresenta”.

“Sarà una bella emozione – continua – perché troverò delle persone che ho apprezzato e stimato. Mi farà piacere rincontrarle e sarà piacevole giocare contro una squadra forte”.

Richieste delucidazioni sulla formazione titolare, il mister mette in chiaro come sempre il suo modus operandi, sottolineando che tutti i giocatori sono in buone condizioni fisiche.

“Affrontiamo una squadra forte – afferma il mister – metteremo in campo una formazione molto dignitosa. Anche con il Südtirol abbiamo giocato bene secondo me. Non ho ancora deciso chi giocherà, tutti i ragazzi stanno bene, dopo l’ultimo allenamento valuteremo”.

Il mister parla anche del girone affrontato dal Bari, considerato erroneamente più semplice rispetto agli altri.

“Abbiamo dimostrato di essere i più forti del nostro girone – sottolinea Mignani – questa tipologia di partita secca non può stabilire chi è più forte. Abbiamo avuto 10 derby questa stagione e chiunque affronta il Bari lo fa per vincere e queste sono difficoltà in più. Il girone C è stato più difficile rispetto agli altri per i motivi che ho detto”.

L’ultimo atto della stagione barese è fissato per sabato 7 maggio. Calcio d’inizio al ‘Braglia’ di Modena, previsto per le ore 16:00

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.