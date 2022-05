Promozione diretta in serie A per il Lecce. “Per merito di una grande squadra e di una splendida comunità di cittadini e tifosi, la Puglia torna finalmente in serie A grazie all’Unione Sportiva Lecce – scrive il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, sui Facebook – Sostenuta da una tifoseria infaticabile, la squadra ha battuto il Pordenone conseguendo la promozione e il primato in classifica. Grazie a tutti gli atleti, ai tifosi, ai cittadini, al Presidente Saverio Sticchi Damiani, al responsabile area tecnica Pantaleo Corvino, all’allenatore Marco Baroni e a tutto lo staff per lo straordinario risultato conseguito. La Puglia torna così nella massima serie del campionato italiano e dall’anno prossimo potremo nuovamente seguire dal vivo il grande calcio italiano. Complimenti di nuovo a tutti i protagonisti di questa splendida promozione!” “Una città, un popolo, un grande cuore”, scrive il sindaco di Lecce Carlo Salvemini.

(Foto Carlo Salvemini Facebook)

