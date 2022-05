“Piazza del Redentore è diventata un parcheggio a tutti gli effetti. Chiunque può sostare gratuitamente sulla terra di nessuno dove non si rispettano le regole e ognuno fa quello che le pare. I controlli? Quando mai!”. La denuncia è di un cittadino che ha immortalato diverse auto parcheggiate sulla zona pedonale, nella piazza, forse in occasione di qualche celebrazione in Chiesa. Completamente ignorati i divieti. Ma non è la prima volta: piazza Redentore ormai è terra di nessuno e i residenti da mesi reclamano più controlli. (foto facebook)

